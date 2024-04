Tir si ribalta su una stradina in provincia di Latina; paura per il giovane autista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Questa mattina, a Campodimele, si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolto un autoarticolato. Il veicolo, di proprietà di una ditta milanese e guidato da un cittadino senegalese classe ’93 residente a Forlì (FC), percorreva via Piano, una strada nota per le sue curve strette, quando si è avvicinato eccessivamente alla cunetta di scolo, perdendo il controllo endosi. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni a persone, ma il veicolo ha subito gravi danni a seguito del cappottamento. I Carabinieri della Stazione di Lenola (LT) sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per gestire la situazione del traffico, dato che il mezzo occupava parte della carreggiata. L’incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza della strada, spesso teatro di simili episodi a causa della sua conformazione. Le ...