TikTok al bivio | Il destino dell’app sotto i riflettori negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tik tok rischia di scomparire nella lista dei social usati in America, Biden è pronto a firmare per la scomparsa del social Dopo un mese di incertezze e tensioni, ildisembra avvicinarsi a una svolta decisiva. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha deciso di includere una norma nel pacchetto di aiuti per Israele e Ucraina che prevede il bando della popolare piattaforma video nel paese, a meno che i suoi azionisti cinesi non disinvestano. Questo movimento, previsto per essere approvato rapidamente dal Senato, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei legislatori, gettando ulteriori dubbi sul futuro dinel mercato statunitense. La decisione di Johnson ha suscitato una serie di reazioni contrastanti. Da una parte, l’azienda e molti dei ...