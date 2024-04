Tiberi protagonista al Tour of the Alps | Ci siamo anche noi italiani Le gambe hanno risposto bene

(Di giovedì 18 aprile 2024) Altra giornata eccellente per Antonioche continua a mettere in mostra una super condizione alof the. Nella quarta tappa l’azzurro della Bahrain-Victorious si è difeso benissimo in salita, provandoad attaccare: sesta piazza di giornata sul traguardo di Borgo Valsugana e terza posizione in classifica generale ora. Le sue parole al microfono di Tina Ruggeri di InBici nel post gara: “È stata parecchio faticosa oggi, però per fortuna dopo una giornata come ieri la gamba era buona e sono riuscito a recuperare”. Ottimi i giovani azzurri coni piazzamenti di Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli: “Noipresenti e piano piano ci stiamo facendo vedere”. In ogni caso peruna conferma ...

TOUR OF THE ALPS 2024. CARR, FUGA E ASSOLO! Tiberi CI PROVA, LOPEZ RESISTE - Nell’incantevole scenario di Punta Ala con la cronosquadre ed arrivo a Castiglione della Pescaia, si è aperta la gara a tappe “Eroica Juniores” gara di Coppa delle Nazioni 2024, la cui prima prova si ...tuttobiciweb

Ciclismo. Giulio Pellizzari protagonista. Seconda piazza al Tour of the Alps - Il talentuoso professionista ventenne Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) sale sul podio del Tour of the Alps. Il ribattezzato ‘Gioiellino’ di Camerino chiude alle spalle del ventiseienn ...ilrestodelcarlino