Thomas Benetti in vetrina Il sogno è il motomondiale

(Di giovedì 18 aprile 2024) La giovane promessa versiliese del motociclismo italiano è il quattordicenne, di Stazzema, ed è pronto ad affrontare un altro importante e competitivo campionato italiano Aprilia Sport Production. Domenica ci sarà la prima gara, a Misano, e per lui si aprirà un’occasione d’oro per mettersi in mostra e puntare in alto. Non è raro che i veri talenti, dopo ottime prestazioni in questo campionato italiano, siano subito proiettati nel circuito del, nel MotoGp e in Moto3. Ed è questo l’obiettivo della squadra che lo supporta. Dopo le ripetute vittorie in minimoto da piccolissimo nei trofei toscani nel 2020 e nel 2021 e nel “Trofeo Italia“ nel 2021, l’anno scorsoaveva esordito nell’Aprilia Sport Production e si era subito fatto notare nonostante qualche caduta che gli era costato le ...

