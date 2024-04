The Witcher 5 sarà l' ultima stagione della serie Netflix - Liam Hemsworth nel video e nelle foto del table read

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le riprese degli episodi4 di Thesono iniziate, come svelano le primee un, eha annunciato che la storia di Geralt si concluderà con il capitolo 5.ha annunciato, con une alcune, l'inizioproduzione4 di The, che avrà come stare, per l'occasione, ha aggiornato i fan svelando che la prossima, la numero 5,l'. Il nuovo interprete di Geralt di Rivia appare sorridente insieme agli altri membri del cast mentre sono impegnati nel, scoprendo così ...

