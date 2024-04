The King’s Man – Le origini | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 18 aprile 2024) TheMan – Le: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda TheMan – Ledel 2021 diretto da Matthew Vaughn. La pellicola è il prequel delKingsman – Secret Service. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1902, durante la guerra anglo-boera, l’aristocratico britannico Orlando, duca di Oxford, sua moglie Emily ed il loro giovane figlio Conrad visitano un campo di concentramento in Sud Africa, mentre lavorano per la Croce Rossa. Emily viene uccisa durante un attacco di cecchini boeri al campo, portando Orlando, un pacifista giurato (anche se un ex ufficiale dell’esercito a cui è stata assegnata la Victoria Cross), a determinare che il mondo ha ...

