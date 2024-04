Tetto in fiamme a Guastalla - due anziani in ospedale

(Di giovedì 18 aprile 2024)(Reggio Emilia), 18 aprile 2024 - Dueinper una visita di controllo in seguito a una possibile intossicazione da fumo, oltre a ingenti danni strutturali a una abitazione rurale di via Broccata, a Tagliata di, sono stati provocati da un incendio che ha distrutto gran parte deldell’edificio. Pare che sia stata una fiammata dalla canna fumaria, collegata a una stufa, a provocare l’innesco che ha poi dato vita all’incendio alle travi in legno della copertura. Il forte vento in atto in quel momento ha fatto il resto, facendo sviluppare il rogo in fretta a gran parte del. Nella parte di abitazione interessata direttamente dal fuoco abitano un pensionato 90enne con figlio e compagna. L’anziano è stato trasportato in ambulanza al pronto ...

