(Di giovedì 18 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 18 aprile 2024 - Ilalla periferia di Sarzana, inambientaledaldi Montemarcello Magra Vara, utilizzatada corsa per le motociclette è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali. Dopo la denuncia e le sanzioni amministrative elevate qualche mese fa adesso sono scattati anche i sigilli dell’area. La distesa verde di Boettola era stata visitata dai carabinieri dopo le segnalazioni da parte dei residenti avevano scoperto un campo da gara con paletti e segnalazioni per consentire le manovre delle moto da cross. I militari avevano informato la Procura della presenza di un circuito ben segnato dai paletti proprio per consentire agli appassionati delle due ruote di disputare le prove. L’organizzatore dei raduni era già ...

Luciano Moggi sicuro del ritorno di Sarri al Napoli L’ex direttore generale della Juventu Luciano Moggi è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, … L'articolo Moggi : “Sarri tornerà a ... (forzazzurri)

Terreno in zona protetta dal Parco usato come pista da motocross - L’area è stata sequestrata dai carabinieri forestali e l’organizzatore degli eventi denunciato per violazioni ambientali ...lanazione

Carate Brianza, cede il Terreno: strada chiusa - Lo smottamento si è esteso su un fronte di circa 30 metri, creando non solo disagi logistici ma anche preoccupazione ...mbnews

Terreno per la costruzione della nuova questura: scelta la proposta del Comune - Ne ha dato notizia il deputato Andrea Caroppo. Il lotto, in via Caduti di Nassiriya, ha già una destinazione urbanistica appropriata allo scopo. Intanto il Sap interviene sul rischio di chiusura del R ...lecceprima