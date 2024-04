Terremoto oggi | 18 aprile 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Terremoto oggi nei Campi Flegrei, scossa avvertita tra Agnano e Pozzuoli - Una scossa di Terremoto si è registrata nella caldera dei Campi Flegrei alle 12.09 di oggi, giovedì 18 aprile.fanpage

Sisma L'Aquila, 2 milioni per parcheggio nell'ex caserma Rossi - Due milioni di euro per la realizzazione di un parcheggio all'interno dell'ex caserma Rossi. È la somma assegnata al Comune dell'Aquila al termine della riunione della Cabina di coordinamento integrat ...ansa

Terremoto in Giappone, in un ristorante vanno in pezzi centinaia di stoviglie: il video - (LaPresse) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.6 si è verificata nelle parte occidentale dell’isola di Shikoku, in Giappone. Il sisma ha ...stream24.ilsole24ore