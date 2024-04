Terremoto in Giappone - centinaia di stoviglie in pezzi | choc al ristorante

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una scossa didi magnitudo 6.6 si è verificata nella parte occidentale dell'isola di Shikoku, in. Il sisma ha provocato decine di feriti lievi ma non ha causato gravi danni. Il video girato all'interno di unmostra l'effetto della scossa condiche vanno a terra finendo in

Eruzione del vulcano Ruang in Indonesia e allarme tsunami: chiuso l'aeroporto, a rischio la sicurezza dei voli - L'eruzione multipla del vulcano Ruang in Indonesia ha alzato il livello di rischio tsunami. L'aeroporto è stato chiuso per sicurezza dei voli ...notizie.virgilio