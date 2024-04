TERME - CIBO E INTEGRATOR - QUEL MIX CHE FA BENE ALLA SALUTE | OGNI DOMENICA I CONSIGLI SU RAI PREMIUM

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quali sono i nutrienti dei piatti della tradizione italiana? Verrà spiegato nel corso de “Le Strade Delssere”, la trasmissione in ondasu Rai, canale 25 del digitale terrestre, e su Raiplay. Un viaggio, lungo sette puntate, che ha come location le principali stazioni termali italiane. Il contributo di Sanugen e il suo metodo teragnostico... Bigoli conditi con tastasal, uova, asparagi e formaggio grattugiato. Ma anche l'insalata di orzo perlato. Piatti tipici della cucina veronese che hanno indubbifici nutrizionali. Sanugen, l'azienda, nata nel 2022, grazie Incoronata Laurenza e Renato Colognato, è protagonista de “Le Strade Delssere”, la trasmissione in ondasu Rai, canale 25 ...

