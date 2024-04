Tentati suicidi e diritti calpestati | i Cpr vanno chiusi - sono lager occidentali La denuncia di associazioni e opposizioni dopo le visite ai centri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dalla somministrazione “massiccia” di psicofarmaci aivi dio “minimizzati dagli enti gestori, in gran parte privati, come mere simulazioni”, alle tracce e segni di autolesionismo riscontrati tra i migranti reclusi. E ancora, spaesamento e incertezza dovuta all’assenza di, compreso quello alla salute, con patologie gravi non trattate e forte disagio psichico. Questo è quanto emerge rispetto alle condizioni di vita delle persone “trattenute” negli ottodi permanenza per il rimpatrio italiani – ovvero, Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Milano, Roma, Palazzo San Gervasio (Potenza), Bari, Restinco (Brindisi), Caltanissetta e Macomer (Nuoro) – secondo il dossier realizzato dalle circa quaranta organizzazioni che fanno parte del Tavolo Asilo e Immigrazione. Al seguito di alcuni parlamentari di Pd, ...