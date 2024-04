Tenta di uccidere l’ex schiantandosi contro la sua auto - lei lo aveva denunciato per stalking | arrestato

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un uomo di 50 anni è statocon l'accusa dito omicidio dopo essersi volutamente schiantato con l'quella dell'ex compagna che loper. Ora sono entrambi ricoverati in ospedale: le condizioni della donna sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita, lui è piantonato dalle forze dell'ordine.

