Temptation Island 2024 - nel cast anche un’ex gieffina | sarà una delle tentatrici

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gli autori disono alle prese con iing e a quanto pare emergono già alcune novità. Stando a quanto rivelato in queste ore, unaprotagoniste dell’ultima edizione della versione vip del Grande Fratello sembrerebbe vicina alla partecipazione. Non si tratta di una concorrente qualunque, bensì della vincitrice di unaedizioni più seguite e discusse di sempre: scopriamo insieme di chi si tratta.: Nikita Pelizon nel? Iing della nuova edizione disi stanno tenendo sia sul versante coppia che su quello dei tentatori eche animeranno di fatto il villaggio ...

Ida Platano al centro delle polemiche. La tronista di Uomini e Donne accusata di voler sceglie re Mario Cusitore per entrare a far parte del cast di Temptation Island, ecco chi ha puntato il dito ... (comingsoon)

La prima coppia di Temptation Island 2024 arriva direttamente da Uomini e Donne . l’ex dama non ha dubbi: ecco che cosa ha rivelato. Sebbene l’edizione invernale sia saltata, Canale 5 non ha nessuna ... (cityrumors)

Uomini e donne, Brando e Raffaella non vanno a Temptation Island: nel cast solo coppie nip - Dopo la nascita della loro storia d'amore a U&D, Brando e Raffaella non saranno in coppia nel reality show delle tentazioni ...it.blastingnews

Perla Vatiero sotto la lente del Codacons per le sponsorizzazioni sui social: «Non è giusto far finta di niente» - Scoppia la polemica sulla vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, l'ex volto di Temptation Island Perla Vatiero, finita nel mirino del Codacons per quello che è ...leggo

Monia e Josh prossima coppia di Temptation Island La risposta di lei spiazza i fan - Sul web imperversa nelle ultime ore un gossip: Monia La Ferrera del GF e Josh Rossetti sarebbero una delle coppie di Temptation Island: ecco la verità!tuttosulgossip