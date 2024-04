Temporali e burrasca al sud d' Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 21.01 Un'area di bassa pressione in formazione sul Mar Tirreno tocca i settori ionici con conseguentinelle regioni meridionali dell'. Forti venti in Sicilia e Calabria e mareggiate importanti lungo le coste. Allerta 'gialla' in 6 regioni: Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e settori della Sicilia. Lo comunica la Protezione civile. Calo delle temperature con nevicate in Appennino tosco-emiliano.Evento insolito nel Lecchese: "gragnola" sui prati.