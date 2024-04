Tempo instabile e fresco nel weekend. Piogge al Centro-Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 aprile 2024) AGI- Minimo di bassa pressione che nelle prossime ore si muoverà sulla nostra Penisola portando una fase di mal, soprattutto sulle regioni del-Sud. Neve in arrivo in Appennino fin verso i 1000 metri. Giornata di venerdì che inizierà conal Sud Italia mentre altrove avremo un generale maraneo miglioramento. Nel corso delè infatti atteso il transito di un altro impulso perturbato accompagnato sempre da aria fredda il quale porteràrali e anche neve sulle montagne. Anche all'inizio della prossima settimana la primavera mostrerà il suo volto più freddo econ precipitazioni accompagnate da temperature anche di qualche grado sotto media. Per il ponte del 25 aprile gli ultimi ...