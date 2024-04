Utilizza la tua posizione - Canone in aumento del 50% da luglio 2024 per il Telepass, ma sono anche tante le novità in arrivo per i clienti ...meteo

Da luglio aumenta il costo del Telepass: i prezzi e le opzioni messi in campo dall’azienda - Aumenti in arrivo per i possessori di Telepass. A partire dal 1° luglio, infatti, l'offerta Base avrà un costo di 3,90 euro mensili, oltre il doppio del prezzo attuale pari a 1,83 euro e permetterà di ...informazione

Telepass aumenta i prezzi. Come disdire gratuitamente e passare a UnipolMove o MooneyGo - Dal 1°luglio 2024 entreranno in vigore le nuove tariffe Telepass. Sposando un’ottica che punta a fare di Telepass il perno centrale di una pletora di servizi aggiuntivi, il gruppo Mundys semplifica e ...informazione