Tatriele Credit Group Italia | L' aumento dei tassi pesa sulle aziende - perciò bisogna ridurre i tempi della riscossione crediti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) - Le imprese faticano a pagare i fornitori, così grazie ad esperti del settore si può riscuotere il denaro senza rovinare i rapporti Milano, 18 aprile 2024. L'deid'interesse degli ultimi anni ha messo in difficoltà molte imprese che non sono riuscite a tenere il passo e hanno visto aumentare il proprio livello di indebitamento. Tale scenario porta le stessea non poter rispettare scadenze e pagamenti verso i propri fornitori, che a loro volta, di conseguenza, rischiano di entrare in crisi. In questo delicato equilibrio, che può trasformarsi in una pericolosa spirale, anche a causasituazione di estrema incertezza che insiste a livello internazionale, assumono un ruolo fondamentale le agenzie specializzate nel recuperoi. “La presenza di minore liquidità e ...