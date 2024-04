Taranto 3 colpi pistola a 39enne - un arresto per tentato omicidio

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa delle misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura dinei confronti di un 42enne perporto e detenzione abusiva di arma comune da sparo ricettazione violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno preso avvio lo scorso 9 maggio a seguito del ferimento avvenuto in via XXV Aprile quando due uomini a bordo di uno scooter esplosero tredinei confronti di unche fu attinto da un proiettile all’omero destro.Gli investigatori della Squadra Mobile hanno trovato all’interno di ...

