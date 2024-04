La rottura nella destra in Veneto ha cause più nazionali che locali - La Lega ha escluso i tre consiglieri regionali di Forza Italia che sostenevano Zaia, ma alla base dello scontro ci sono le liti sull'autonomia differenziata nella maggioranza di governo ...ilpost

Tajani: "Siamo amici di Israele, ma vogliamo de escalation in quell'area" - Capri, 18 aprile 2024 "Siamo amici di Israele, sosteniamo Israele, ma vogliamo una de-escalation in quell'area. Siamo tutti portatori di questa iniziativa di pace", le parole di Tajani aprendo i ...video.corriere

Israele, ipotesi attacco all'Iran dopo la Pasqua ebraica. Media: “Accordo con Usa, via libera a Rafah in cambio di risposta limitata a Teheran” - Idf: ucciso Shabat, capo di Hamas a Beit Hanun. Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano. Appello di Borrell: "Non attaccare Rafah, sarebbe una catastrofe". Media libanesi: Israele ha usato ancora bombe ...quotidiano