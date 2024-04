Sydney Sweeney liquida la produttrice convinta che non sia carina e che non sappia recitare | Che tristezza

(Di giovedì 18 aprile 2024) La star di Tutti tranne te ha risposto duramente alle pesanti critiche nei suoi confronti di Carol Baum.è finita nel mirino dellaCarol Baum, che la scorsa settimana si è scagliata contro l'attrice nel corso di un evento al quale ha partecipato insieme alla critica cinematografica del New York Times Janet Maslin. Secondo Baum,non è bella e non sa nemmeno:"C'è un'attrice che tutti amano adesso:. Io non capisco. Stavo guardando sull'aereo il film diTutti tranne te perché volevo guardarlo. Volevo sapere chi è lei e perché tutti ne parlano. Ho visto questo film inguardabile, mi dispiace per le persone che amano ...

Sydney Sweeney "non è carina" e "non sa recitare". La replica dell'attrice alle critiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney Sweeney 'non è carina' e 'non sa recitare'. La replica dell'attrice alle critiche ...tg24.sky

In quali film rivedremo Sydney Sweeney I prossimi progetti dell'attrice - Scopriamo quali sono i prossimi film di Sydney Sweeney, amatissima attrice di Euphoria, The White Lotus, The Voyeurs e Tutti tranne te.cinema.everyeye

Film con Benedetta Porcaroli: 3 da vedere - I film con Benedetta Porcaroli, ne dimostrano il grande talento, è un' attrice italiana che ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico.eroicafenice