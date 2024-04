Sweet Tooth 3 | svelata la data di uscita e il trailer della terza stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Netflix annuncia ladi, ed ultima,di, prevista per il 6 Giugno. La nuovaseguirà ancora una volta Gus, insieme ai suoi amici Jepperd, Becky e Wendy, nel tentativo di raggiungere l’Alaska per trovare la madre di Gus ed introdurrà anche Kelly Marie come nuovo personaggio di nome Rosie. Come si può vedere dall’avventura di questi ragazzi si prospetta ricca di avvenimenti e non certo priva di difficoltà. Andranno incontro a nuove minacce, generate come spesso accade negli scenari apocalittici, dai sopravvissuti al virus. Quando il tempo a disposizione per trovare le risposte sta per scadere, le alleanze vengono messe a dura prova, i destini si intrecciano e la suspance sale ...