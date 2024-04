Svolta Aung San Suu Kyi - premio Nobel lascia il carcere | svelato il motivo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una vera e propriaquella che vede come protagonistaSan Suu Kyi: ilper la Pace hato ililUna notizia molto importante che riguarda uno dei personaggi storici più importanti della Birmania comeSan Suu Kyi. Quest’ultima, nel 1991, vinse ilper la Pace. L’ex leader del Paese, secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali, hato il. La 78enne è stata trasferita agli arresti domiciliari. La conferma è arrivata (attraverso una nota ufficiale) da parte dell‘Afp (Agence France Press).San Suu Kyil(Foto ...

