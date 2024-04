Svelate le trattative segrete di Sainz | ha una maxi offerta di Audi - ma sta parlando con Red Bull

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il superconsulente della RedHelmut Marko ha rivelato alcuneche riguardano Carlose il suo futuro in Formula 1: "Stiamocon lui ma sul tavolo ha un'impareggiabile da

David-Napoli, avviata la trattativa con il Lilla: svelata la richiesta dei francesi - In seguito alla prima offerta formulata dal Napoli, spunta la valutazione del Lilla per piazzare il colpo David: le cifre Edoardo Riccio Giornalista 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 08:01) ...informazione

Dall'Argentina: Napoli-Guido Rodriguez, trattativa in fase avanzata. Superata la Juce - César Luis Merlo, giornalista di 'Tyc Sport', ha svelato che il mediano argentino Guido Rodriguez è in trattativa avanzata con il Napoli. Secondo il noto ...tuttojuve

La vendetta di Salvini per stroncare la carta Draghi in Europa - Il leader della Lega anticipa i contenuti del suo libro dedicati all’ex premier con retroscena inediti nel giorno in cui si rilancia l’ipotesi di una sua ...laprovinciapavese.gelocal