Supplenze 2024 | le graduatorie sono esaurite - le scuole ricercano docenti Ecco gli INTERPELL - chi può rispondere

Sono giorni di attesa per l'ordinanza ministeriale relativa all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Le domande partiranno a breve e sono previsti 20 giorni di tempo per inoltrare la propria ... (orizzontescuola)

Attesa per l'ordinanza ministeriale in merito all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Le domande potrebbero partire a seguire, anche nei prossimi giorni. L'articolo Supplenze docenti ... (orizzontescuola)

La scuola della precarietà: "In due anni 7.500 euro di spese per i concorsi" - Domani mattina l’assemblea della Cgil all’Ite: "La situazione è insostenibile". La storia di un’insegnante: "Fino a cento chilometri al giorno per le Supplenze".ilrestodelcarlino

Gps, il servizio militare non in costanza di incarico per la Cassazione va valutato: come preaderire al ricorso ed entro quando - Aggiornamento GPS, continua l’attesa. Come sappiamo, l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per il prossimo triennio probabilmente sarà diffu ...tecnicadellascuola

Graduatorie Gps 2024, le novità: come fare domanda, cosa cambia e la presentazione dei titoli - Un nuovo aggiornamento è in arrivo per quanto riguarda le Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS) 2024/2026. Nell'ultima riunione avvenuta il 3 aprile, dove sono state introdotte ...ilmessaggero