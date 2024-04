Superbonus - vigili in campo | A loro i controlli sui lavori Agevolazion - verifiche e deroghe | le novità

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella caccia ai furbetti delscenderanno inanche iurbani. Saranno- in collegamento con gli uomini della Guardia di Finanza, dell?Agenzia delle Entrate e...

Superbonus, vigili in campo: «A loro i controlli sui lavori». Agevolazioni, verifiche e deroghe: le novità - Nella caccia ai furbetti del Superbonus scenderanno in campo anche i vigili urbani. Saranno loro - in collegamento con gli uomini della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate ...ilgazzettino

Pompieri per un giorno con l'iniziativa 'Pompieropoli', domenica 21 aprile al Parco Miralfiore - 2' di lettura 17/04/2024 - Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di domenica 21 aprile, i vigili del Fuoco e la locale Associazione Nazionale di Pesaro faranno diventare i piccoli partecipanti “pompieri per ...viverepesaro

Superbonus, vigili in campo: «A…" - Si aggiorna il dato sulle truffe dei bonus edilizi. Sono circa 15 miliardi di cui 8,6 sono stati oggetto di sequestri preventivi e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti. A ...informazione