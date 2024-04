Sul treno spunta serpente - treno alta velocità giapponese costretto a ritardo mai visto | 17 minuti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unirrisorio se paragonato a molti altri standard ferroviari ma in Giappone iladShinkansen è noto per la sua efficienza e. La compagnia ferroviaria ha dichiarato che sta ancora indagando sul motivo per cui ilè apparso nella carrozza.

Torna il treno a vapore da Torino a Ormea, con tappa a Ceva, Nucetto e Bagnasco - Un viaggio nelle tradizioni a bordo del treno storico turistico con locomotiva a vapore ... non di sole rose", il cui tema è incentrato sul ruolo delle donne dal 1946 ai giorni nostri. Le opere, ...targatocn

Federico Fashion Style preso a schiaffi su un treno: «Un’aggressione omofoba» - Federico Fashion Style è apparso in lacrime su Instagram. In una storia ha spiegato di essere stato aggredito a brodo di un treno. Qualcuno gli ha sferrato degli schiaffi e un pugno, «davanti agli occ ...unionesarda

Come sta Federico Fashion style dopo l’incidente in treno: “Sto facendo accertamenti”, cosa è successo all’hair stylist - Federico Fashion Style è stato picchiato in treno da un gruppo di omofobi: come sta adesso, le prime parole dopo l'incidente ...tag24