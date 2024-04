Suicidi in carcere - al presidio di Genova letti i nomi delle vittime | Aumentare numero delle telefonate e orari di apertura delle celle

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Sul tema deiin, quello che si può fare subito èilconsentite e glidi” due misure molto semplici che potrebbero incidere in parte per mitigare la sofferenzapersone detenute, secondo il Garante ligure dei dirittipersone sottoposte a misure restrittive Doriano Saracino. Un centinaio di persone, tra volontari, avvocati, operatori, ministri di culto, poliziotti penitenziari, magistrati e cittadini hanno risposto all’appello dei garanti e si sono radunati sulla ...

Milano , 18 apr. (Adnkronos) - Dai 20 ai 66 anni, nomi italiani e stranieri, carceri diverse lungo tutta la Penisola, l'"emergenza" dei suicidi in Carcere non si ferma e a un mese dalle parole del ... (liberoquotidiano)

“Basta morti in carcere!”: il grido d’allarme da Reggio Calabria - Il flash mob alla Corte d'appello di Reggio Calabria per dire no alle morti in carcere per Suicidio o per malattia non curata ...strettoweb

Suicidi in carcere servono interventi urgenti. Manifestazione a Benevento in piazza Risorgimento - Si è svolta in Piazza Risorgimento l’annunciata manifestazione di Patrizia Sannino, Garante delle persone private della libertà personale per la Provincia di Benevento, in contemporanea a quelle promo ...ilsannita

Troppi Suicidi nelle carceri: flash mob a Cagliari, "certe condizioni rendono l'esecuzione della pena contraria al senso di umanità" - Cagliari Flash mob questa mattina 18 aprile davanti al palazzo di giustizia su iniziativa della Camera Penale di Cagliari in collaborazione della associazione “Socialismo Diritti Riforme” nell’ambito ...lanuovasardegna