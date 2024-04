Sudtirol vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre, separate da un punto, si giocano un posto nei playoff.vssi giocherà sabato 20 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio DrusoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver ottenuto la salvezza, gli altoatesini si sono riproposti in zona playoff grazie alla vittoria esterna di Genova contro la Sampdoria. La squadra di Valente è ora undicesima, ad un solo punto dall’obiettivo, per il quale servirà essere più continui evitando l’altalena di risultati delle ultime cinque I veneti sopravanzano i prossimi avversari di un solo punto, ma dovranno cambiare marcia se vorranno raggiungere i playoff. La squadra di Gorini è infatti reduce da quattro pareggi e una sola vittoria ...