Studenti Sapienza ancora incatenati e in sciopero della fame

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sonodavanti al rettorato dell'Università La, e in, Francesca e Leonardo, entrambi dell'organizzazione Cambiare Rotta edell'ateneo romano. "Andremo avanti a oltranza fino a che la rettrice Antonella Polimeni non ci darà una risposta e aprirà con noi il dialogo", spiegano. I ragazzi ricordano anche l'appuntamento per l'assemblea studentesca in programma oggi alle 18 al pratone, nella città universitaria, dove è invitata la rettrice, oltre alla governance d'ateneo, "affinché - sottolineano - possano fare un passo indietro rispetto alla loro scelta politica di non rompere gli accordi che oggi ci rendono complici del genocidio in Palestina e dell'escalation militare generalizzata". Sul pratone dell'università continua ...