Studenti di Milazzo creano Safe Life - un’app per la sicurezza urbana

(Di giovedì 18 aprile 2024) Glidel secondo anno dell'Istituto Ettore Majorana dihanno ideato "", un'innovativa app per la, come parte del programma di educazione imprenditoriale "Idee in Azione" di Junior Achievement Italia. L'articolo .

Secondo alcune stime gli intossicati sono circa 70, stando ad altre notizie sono circa 150. studenti e docenti di una scuola di Milazzo rimasti intossicati durante la Gita in Puglia in questi giorni ... (noinotizie)

Un'app per sentirsi sicuri, l'idea del Majorana di Milazzo - Viviamo in un paese sempre più pericoloso e violento . A metterlo nero su bianco, a fine 2023, è stato il Sole24Ore che ha inserito Milano al vertice con ...rtp.gazzettadelsud

Reati predatori in crescita e in Sicilia nasce l’app che ti dice città per città se ti trovi in una zona a rischio - L’idea d’impresa elaborata dagli Studenti delle seconde classi dell’Ettore Majorana di Milazzo ...lasicilia

Milazzo: domani Partita contro il bullismo con la Nazionale Italiana “Gli Angeli della TV” - Si terrà domani mattina a partire dalle ore 8:30, presso lo Stadio "Marco Salmeri" di Milazzo, la Partita contro il ...98zero