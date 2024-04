Studente picchia docente davanti ai compagni di classe | arrestato Accade negli Usa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un video scioccante che mostra un insegnante ripetutamente colpito in faccia e insultato da unominorenne ha scatenato orrore e indignazione tra il personale della Parkland High School e la comunità in generale. L'articolo .

In difesa dei manganelli | Il commento di Vittorio Feltri - Da qualche giorno sono in atto episodi di violenza. I protagonisti sono gli studenti che protestano a favore della Palestina. Sta di fatto però che si accusa sempre la polizia di usare sempre il manga ...ilgiornale

Agrigento, sorpreso a picchiare la compagna in strada: arrestato 28enne - 17:56 - Agrigento, sorpreso a picchiare la compagna in strada ... Architettura Potere e Territorio” +++15:53 - Gli studenti dell’Amato Vetrano a Palermo per corsi di orientamento PNRR/PCTO +++15:43 - ...grandangoloagrigento

Livorno: Studente minorenne rapinato su bus. Denunciato 17enne - I carabinieri di Collesalvetti, in provincia di Livorno, hanno denunciato un 17enne, a conclusione di un'attività d'indagine, alla procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, in quanto ritenu ...firenzepost