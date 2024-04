Studente del Quercia - rappresenterà la Provincia di Caserta alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Marcianise. Sarà Biagio Marseglia,della 5L ginnasio del liceo classico del “Federico”, a rappresentare ladidi. L’agone pitagorico, tra le iniziative promosse dal Ministero dell’istruzione e del merito per la valorizzazioneeccellenze, è curato dall’UnioneItaliana, in partenariato con il Dipartimento die fisica dell’Università degli Studi di Bologna. Dopo una prima fase, i giochi di Archimede, che si è svolta presso i singoli istituti su una prova unica nazionale, la seconda,le, si è svolta presso il Dipartimento die Fisica dell’Università degli Studi della Campania Luigi ...

Istruzione, aumentano gli iscritti ai nidi, ma gli studenti sardi stentano in italiano e matematica - Sassari Le buone notizie si fermano all’aumento dei bimbi iscritti agli asili nido. Per il resto, quando si parla di istruzione, l’isola arrossisce dall’imbarazzo. Su 100 persone tra i 24 a i 65 anni, ...lanuovasardegna

Verso la Riforma della Scuola: torna a pesare il voto in condotta, prevista sospensione con lavori sociali - Un’altra novità riguarda le aggressioni nei confronti del personale scolastico (docenti, presidi e bidelli). Il testo prevede che in caso di condanna penale scatti una super multa da 500 fino a 10mila ...itacanotizie

Scuola, bocciati con il 5 e servizi sociali per chi è sospeso: come funziona la stretta sulla condotta - Il voto in condotta diventerà più “pesante” e influente e sarà valutato in maniera complessiva su tutto l’anno scolastico e non soltanto a quadrimestre. La misura, contenuta nel Ddl Valditara licenzia ...ilsole24ore