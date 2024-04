Strumenti - come nascondere la cassaforte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Laè un sistema di sicurezza molto utilizzato tutt’oggi. Infatti, è un posto perfetto dove mettere oggetti di valore, documenti o gioielli di grande valore. Il dubbio che hanno in molti, però, è dove inserirla nella casa. Il primo consiglio è quello di scegliere il posto durante la ristrutturazione della casa. In questo caso sarà più complicato capire dove potrebbe essere. Nel caso venga aggiunta dopo, infatti, si rischia di lasciarle qualche traccia del nuovo intervento edilizio. I due luoghi più utilizzati sono il muro o il pavimento. In entrambi i casi si consiglia di di utilizzare spazi molto privati e non molto “abitati” da ospiti. Questo discorso vale sia per quella a muro che per quella nel pavimento. La, poi, può essere digitale o analogica. Nel primo caso per aprirla serve un PIN. È importante sceglierne uno che non sia la ...