Straziante incidente a Treviso - un uomo investe il figlio di un anno nel giardino di casa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Una morte orribile e che fa davvero rabbia: un bambino di une mezzo è morto a Dosson di Casier, in provincia di, travolto dall’auto che guidava proprio il padre mentre stava facendo retromarcia nel suodi. Il padre non si è assolutamente accorto della sua presenza e lo ha investito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, dopo due giorni in ospedale, purtroppo il piccolo è deceduto. Il drammaticoIl drammaticosi è consumato nel pomeriggio di domenica 14 aprile, quando il piccolo Matteo stava giocando neldi, un posto tranquillo dove in teoria non sarebbe potuto succedere nulla di brutto. Invece il papà, mentre stava facendo manovra con ...

