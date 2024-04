Strategia e IA - l' evoluzione del direttore finanziario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'aumento della complessità delle organizzazioni ha impattato profondamente anche sul ruolo del. A partire dagli anni 2000, la globalizzazione ha trasformato questa funzione, che da un focus concentrato sulla parte amministrativa e contabile, è passata alla gestione strategica di alto livello, attività di negoziazione e pubbliche relazioni. Secondo quanto emerge dalla "Survey CFO 2024" realizzata da Salone d'Impresa in collaborazione con Andaf Nord Est e ADP Italia – multinazionale americana leader nella gestione del capitale umano – su un campione di aziende per il 92,4% non quotate, i CFO si sono infatti evoluti in perfetti strateghi diventando, una sorta di consulenti aziendali a 360 gradi, protagonisti del business e partecipi anche delle decisioni operative, sia di breve che di medio-lungo termine. Non solo la globalizzazione, ...