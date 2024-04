Strasburgo - coltellate su due bambine davanti scuola | fermato l' aggressore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Paura e terrore. Duesono state acalla loroa Souffelweyersheim, un piccolo centro nei pressi di, nell'est della Francia. L'accoltellatore è stato. Lo ha reso noto la gendarmeria. Le dueavrebbero 6 e 11 anni e sarebbero rimaste ferite in modo non grave nella strada in cui si trova la loro. Intanto, secondo quanto riferito da un consigliere municipale contattato da BFM, tutti bambini dellaelementare all'uscita della quale si è verificato l'accoltellamento sono al momento nell'edificio scolastico per misura di sicurezza.Notizia in aggiornamento