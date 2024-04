Strada e cross poco importa. Nembrini corre con i grandi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Stradista eista, Diegoè tra le giovani leve emergenti del ciclismo lombardo. Viene dalla fertile terra della Bergamasca (abita a Gazzaniga) dove, ciclisticamente parlando, si è formato con la Società Ciclistica Gazzanighese GBC Apprettificio Bosio. Dopo un inverno trascorso fra gli sterrati del Ciclo, in difesa dei colori della Salus Seregno,ha iniziato bene la stagione suconquistando di recente il Giro d’Abruzzo a tappe per la categoria degli juniores (17-18 anni) che si è concluso domenica scorsa a Notareso. "Con grande costanza sono riuscito a gestirmi e a piazzarmi nelle migliori posizioni, riuscendo a vincere la classifica generale a tempo e quella a punti. Nel 2023 ero juniores di primo anno e ho fatto poca esperienza in un giro a tappe. Con buone ...