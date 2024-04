Stoltenberg | Più Patriot all' Ucraina

(Di giovedì 18 aprile 2024) 20.32 "C'è urgente bisogno di una maggiore difesa aerea" per l'. Lo afferma il segretario della Natoal G7 di Capri precisando: "abbiamo compilato dati su diversi sistemi di difesa aerea che abbiamo nella Nato concentrandosi sul sistema". "C'è bisogno di più munizioni, di capacità di attacco più profonde" e "lavoriamo alla possibilità di più batterieall'", ribadisceper il quale è possibile che altri paesi oltre alla Germania dianoall'

