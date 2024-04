Stoltenberg chiede ai Paesi Nato di inviare armi in Ucraina - anche rinunciando agli obiettivi di spesa per la difesa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 aprile 2024) «Se gli alleati si trovano di fronte a una scelta tra il raggiungimento deglidiper ladellae la fornitura di maggiori aiuti all’, il mio segnale è chiaro:di più all’». Così il segretario dellaJensha invitato gli Stati membri dell’Alleanza atlantica a fornire aiuti militari diretti all’nel breve periodo a stanziare il due per cento del loro prodotto interno lordo per la propria. In una conferenza congiunta con i premier di Danimarca (Mette Frederiksen) eBassi (Mark Rutte), il segretario generale dellaha lodato la decisione dei due ...