Stellar Blade in un video musicale speciale con BEBE - nota K-Pop ed attrice

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sony Interactive Entertainment ha pubblicato undedicato interamente a, dove la K-Pop star edemergenteha cantato una canzone incentrata sul gioco action per PS5. Questoè quindi contraddistinto da un tono e da un’estetica che ricorda fortemente quella del gioco sviluppato da Shift Up, il tutto con la cantante che indossa dei vestiti che sembrano provenire direttamente dall’universo creato dal team di sviluppo coreano. Leggiamo qui di seguito il messaggio condiviso da PlayStation Italia attraverso il proprio canale YouTube: K-Pop star eemergente BIBI ha collaborato per l’uscita diin arrivo il 26 aprile solo su ...