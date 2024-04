Stellantis – Palombella Uilm | Sosteniamo la mobilitazione di Cassino - dove 225 lavoratori di 5 aziende rischiano il posto Urge incontrare  Tavares

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Dopo la grandedi Torino, che ha visto la partecipazione di oltre 12 milae cittadini, chiediamo all’amministratore delegato didi fissare un incontronte per ricevere risposte concrete alle richieste che sono alla base della protesta”., lasulladi: “Nei siti produttivi nulla è cambiato, anzi la situazione peggiora di giorno in giorno. Aumentano le ore di cassa integrazione per le fermate produttive” E’ quanto invocato da Rocco, Segretario generale, il quale tiene a rimarcare che “L’incontro svolto due giorni prima dello sciopero di Torino, oltre a non aver affrontato le problematiche che investono tutti gli stabilimenti, ...