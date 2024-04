Stasera la certezza aritmetica della quinta squadra italiana nel nuovo formato della Champions League

Ziliani annuncia: "Stasera potrebbe arrivare una grandissima notizia per il calcio italiano" - Per il calcio italiano e la Serie A sta per l'ufficialità di uno scenario clamoroso e inaspettato ad inizio stagione. Ne ha parlato Paolo Ziliani su X: "Dopo l'uscita di scena di Arsenal e Manchester ...areanapoli

CHAMPIONS, Viola e Dea possono dare il 5° posto - La Fiorentina, oltre a giocarsi l'accesso alle semifinali di Conference League, oggi può dare un grosso contributo alla definitiva conquista del quinto posto Champions ...firenzeviola

Champions, il quinto posto per l'Italia può arrivare oggi: bastano due risultati per blindare il ranking Uefa - Quinto posto per l'Italia in Champions, ci siamo: dopo i ko di City e Arsenal, alla Serie A basta che non passino il turno due inglesi, Liverpool e West Ham.sport.virgilio