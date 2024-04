Sta combinando di tutto Isola dei Famosi - notizie choc su Benigno dopo squalifica | È terribile

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 18 aprile 2024) Non se ne viene più a capo. L’dei2024 aveva rivelato tramite social che Francescosi fosse ritirato, poi lui ha accusato la produzione, che a quel punto ha parlato di esclusione, ossia la più nota come. Cosa c’è dietro a questo caos? L’attore ha detto la sua verità a Alessandro Rosica. L’esperto di gossip e di televisione è noto anche come Investigatore Social online, dov’è seguitissimo ed è stato il primo a riuscirsi a mettere in contatto con il naufrago ‘escluso’ da L’dei2024. Sono sempre di più le informazioni a riguardo ma portano solo più confusione. La verità di Francescodeisu...