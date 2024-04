Splendida cornice - Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospit - 18 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024)è il programma condotto dain onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito lee glii della puntata di stasera, 18i Oltre due ore di intrattenimento, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio.i della puntata, Valeria Solarino, Valerio Lundini in ...