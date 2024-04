Spie russe arrestate in Germania | Volevano sabotare la rotta delle armi verso Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 – Finite in manette duein. La procura federale tedesca ha emesso e fatto eseguire ieri mattina a Beyreuth in Baviera i due ordini di arresto con l’accusa di aver “pianificato azioni di sabotaggio insu ordine dei servizi russi”, scrive dergel. I due avrebbero fra l'altro “spiato le basi statunitensi per conto della Russia e pianificato attacchi alle rotte di trasporto militare. Nel mirino, secondo il magazine, gli aiuti tedeschi all'Ucraina”. Segui le notizie in diretta Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui