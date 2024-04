Spaventosa caduta di Harper al Tour des Alps | la bici impazzisce - lui picchia la testa su un palo

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'australiano Chrissulla discesa del Passo del Vetriolo nella 4a tappa deldes Alpes ha rischiato di perdere la vita cadendo a tutta velocità in discesa e colpendo con lala base in cemento di undella luce. Attimi di terrore, ma il ciclista della Jayco AlUla non ha mai perso conoscenza: trasportato in ospedale, è fuori pericolo.

Terribile Incidente in motocross per un pilota italiano. Danilo Petrucci è stato infatti protagonista di una rovinosa caduta durante un allenamento sulla pista maceratese di Cingoli, giovedì 11 ... (thesocialpost)

Il ternano è tornato a casa dopo il ricovero per le fratture rimediate in un caduta avvenuta durante una sessione di motocross - Danilo Petrucci è tornato a casa dopo alcuni giorni in ospedale per le fratture riportate in una rovinosa caduta: il ternano spiega le sue condizioni ...motorbox

Ciclismo, spaventoso incidente alla prima tappa del Tour of the Alps - La tappa d’apertura del Tour of the Alps 2024 è stata contraddistinta da numerose cadute, tra cui quella del giovane corridore Finlay Pickering.notizie

Danilo Petrucci, incidente in allenamento. Operato alla mandibola e alla clavicola: «Una delle cadute più spaventose della mia vita»» - Il motociclista della Superbike, Danilo Petrucci, operato prima alla mandibola e poi alla clavicola. «È stata una delle cadute più spaventose della mia vita», ...ilmattino