Sostenibilità e metriche ESG come opportunità di crescita della competitività aziendale

(Di giovedì 18 aprile 2024) "impattano sull’intera catena del valore lae leESG, ovvero quelle legate all’ambiente, alla dimensione sociale e alla governance? In maniera sempre più importante e spesso determinante è la risposta che si può dare in sintesi, ma la loro portata è spesso sottovalutata, cosìnon sono fino in fondo comprese leche possono offrire. Per attrirare l’attenzione sulla questione e sulle sue molteplici implicazioni, si è svolto ieri a Reggio Emilia, nella sede di Unindustria, un importante convegno dal titolo “ESG lungo la value chain”, organizzato da RTZ, più propriamente dalla sua divisione Advisory, che da sempre è in prima fila su questi temi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali ...

Equativ potenzia l'offerta di curation per favorire una maggiore addressability in un panorama di identity in continua evoluzione: ...unico ID per costruire marketplace strategici intorno a strategie chiave come CTV e sostenibilità, ... facilitando la delivery e la misurazione di metriche chiave di performance. Collaborazioni di ...

Equativ potenzia la piattaforma Equativ Buyer Connect per favorire una maggiore addressability: ...unico ID per costruire marketplace strategici intorno a strategie chiave come CTV e sostenibilità, ... facilitando la delivery e la misurazione di metriche chiave di performance. 'L'aggiunta di ...