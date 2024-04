Sostenibilità ambientale - l’Italia il Paese più virtuoso in Europa con l’80% della produzione dell’acciaio derivante dal riciclo di metalli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Giornata MondialeTerra, che si celebra il 22 aprile, si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’inquinamento, la deforestazione e il cambiamento climatico. Inoltre, è un’occasione per riflettere sul nostro ruolo nell’affrontare queste sfide globali. In tema disi distingue come uno dei paesi più virtuosi in, condi acciaiodaldiottenuti da rottami. Questo è un risultato importante, considerando che la domanda globale di acciaio è triplicata dal 1970 e si prevede che aumenterà di oltre un terzo entro il 2050. Gran parte di questa domanda sarà alimentata dalle energie rinnovabili, come turbine eoliche e pannelli solari, nonché ...