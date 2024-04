(Di giovedì 18 aprile 2024) «Ilmiracolo ha fatto cilecca». Cinquant?anni fa Il Mattino battezzava così l?impianto che Achille Lauro, allora sindaco, voleva accreditare come un...

Sorrento, svolta per il mare: addio al vecchio depuratore - «Il depuratore miracolo ha fatto cilecca». Cinquant’anni fa Il Mattino battezzava così l’impianto che Achille Lauro, allora sindaco Sorrento, voleva accreditare come ...ilmattino

Sorrento, Davide Fiorentino vince una borsa di studio in memoria di Alma Ambrosi - Davide Fiorentino, allievo della quarta D/Eno dell’istituto San Paolo di Sorrento è il destinatario della terza borsa di studio in memoria di Alma Ambrosi, per decenni anima ...ilmattino

Sorrento. Stage al Don Alfonso per uno studente del San Paolo - Davide Fiorentino farà uno stage lavorativo al ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi della famiglia Iaccarino ...sorrentopress